رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إتمام صفقة رونالدو

أتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقاله إلى مانشستر يونايتد، بحسب ما أعلنه النادي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.



ووقع رونالدو على عقد يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، وسيحصل على راتب أسبوعي قدره 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



وأكمل رونالدو الاختبارات الطبية الروتينية خلال عطلة نهاية الأسبوع في لشبونة، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة.



وقال رونالدو بعد إكمال انتقاله إلى يونايتد: "مانشستر يونايتد كان له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، غمرتني السعادة بعد كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان، يوم الجمعة".



وأضاف: "لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ، وأرى كل المشجعين مرة أخرى، أتطلع للانضمام إلى الفريق بعد المباريات الدولية، وآمل أن يكون لدينا موسم ناجح للغاية".



من ناحيته قال مدرب مانشستر يونايتد قال أولي جونار سولسكاير: "لا توجد كلمات لوصف كريستيانو، إنه ليس فقط لاعب رائع، ولكنه أيضًا إنسان عظيم".



وتابع: "أن تكون لديك الرغبة والقدرة على اللعب على أعلى مستوى لمثل هذه الفترة الطويلة، فهذا يتطلب شخصًا مميزًا للغاية، ليس لدي شك في أنه سيستمر في إثارة إعجابنا جميعًا وستكون خبرته حيوية للغاية للاعبين الشباب في الفريق".

وأكمل "عودة رونالدو تظهر الجاذبية الفريدة لهذا النادي، وأنا سعيد للغاية بعودته إلى حيث بدأ كل شيء".