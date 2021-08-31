رسميا.. ريال مدريد ينجز صفقة كامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا، قادمًا من صفوف رين.

ونشر ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للترحيب بقدوم كامافينجا.

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وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، إن عقد كامافينجا يمتد حتى يونيو/حزيران 2027.

وزعمت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 31 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

وكان اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عامًا، هدفًا قديمًا لمجلس إدارة ريال مدريد منذ 2019.

ويتميز إدواردو كامافينجا باللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، كما سبق أن خاض 3 مباريات مع المنتخب الفرنسي الأول.