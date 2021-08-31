حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 سبتمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
01 سبتمبر 2021
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 31°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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