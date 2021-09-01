مبابي يغازل ريال مدريد بإشارة جديدة

أبقى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، نفسه في دائرة الجدل بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، للانتقال إلى ريال مدريد.

مبابي أبدى إعجابه بمنشور لزميله في المنتخب الفرنسي، إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، الذي انتقل منذ قليل إلى صفوف الفريق الملكي.

وانتقل كامافينجا لصفوف ريال مدريد بتعاقد يمتد حتى صيف 2027، وذلك قبل عام من انتهاء عقده مع رين الفرنسي.

كما سينتهي تعاقد مبابي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وقد تعنت مسئولو البي إس جي، في بيعه رغم تقدم ريال مدريد بعرض يزيد عن 200 مليون يورو.