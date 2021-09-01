المحامي عدنان أبل أول كويتي ينال عضوية الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم في باريس

حصل أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي عدنان أبل على عضوية الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم (AIAF) الذي يضم أكثر من 100 محام من ذوي الخبرة بمجال رياضة كرة القدم ليكون بذلك أول محام كويتي يحوز على عضوية هذا الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له.

وقال أبل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن عضويته بالاتحاد جاءت كونه يملك خبرة رياضية إلى جانب تخصصه القانوني كما أنه لعب بالمراحل السنية لكرة القدم في النادي العربي وهو أمر يشترطه الاتحاد للانضمام لعضويته.

وأضاف أن الاتحاد الذي تأسس عام 2012 هو اتحاد مستقل ويعمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويضم محامين من 34 دولة حول العالم.

وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى إنشاء رابط بين الثقافات القانونية المختلفة بين عناصر اللعبة الفاعلة في اللعبة وهي الأندية واللاعبين والوكلاء والرعاة والسلطات الوطنية والدولية لكرة القدم والسلطات العامة للبلدان.

وذكر أن (AIAF) يعد مرجعا رئيسيا في تنظيم كرة القدم بالجانب القانوني كما انه معني بتطوير اللوائح الدولية والوطنية لهذه الرياضة مشيرا الى أن أهم مهام الاتحاد التأكد من خبرة المحامين المنضمين بعضويته وأخلاقياتهم المهنية.

وأفاد أن الاتحاد يوفر فرص تبادل المعرفة والخبرة بين المحامين الاعضاء ويسهل الوصول إلى المعلومات والقضايا والقرارات واللوائح والمنشورات للعبة كما ينظم مؤتمرا سنويا يركز على أهم الموضوعات ذات الصلة في قانون كرة القدم.

وبين أنه سيشارك ممثلا عن أسرة جمعية المحامين الكويتية في المؤتمر السنوي المقبل للاتحاد الذي سيقام في مدينة اشبيلية الاسبانية بنوفمبر المقبل.

وأعرب عن فخره للانضمام مع هذه الكوكبة من المحامين المميزين في كرة القدم ممثلا عن جمعية المحامين الكويتية مؤكدا أنه سيعمل على تمثيل الكويت خير تمثيل في هذا الاتحاد.

وأشار الى أنه من خلال عضويته سيتقدم بطلب استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد في دولة الكويت بالسنوات المقبلة.