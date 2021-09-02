رسميًا.. رونالدو يحصل على قميصه المفضل في مانشستر

أعلن نادي مانشستر يونايتد، بشكل رسمي اليوم الخميس، ارتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، القميص رقم 7 بعد انضمامه للفريق في الأيام الماضية.

وانضم رونالدو رسميًا إلى يونايتد قادمًا من يوفنتوس، بعد 3 مواسم قضاها النجم البرتغالي مع السيدة العجوز، ليعود الدون إلى الشياطين الحمر مجددًا.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، أن رونالدو بعد عودته للفريق، فإنه سيرتدي القميص رقم 7، بينما سيرتدي (صاحب القميص) إدينسون كافاني، مهاجم الشياطين الحمر، القميص رقم 21.

ولفت النادي الإنجليزي إلى أن كريستيانو ارتدى القميص رقم 7 خلال فترته الأولى مع الفريق، مشيرًا إلى أن هذا القميص ارتداه العديد من الأساطير على رأسهم جورج بيست، بريان روبسون، إريك كانتونا وديفيد بيكهام.

يذكر أن رونالدو خلال الستة أعوام التي قضاها في مانشستر يونايتد بين الفترة من 2003 إلى 2009، شارك في 292 مباراة، سجل فيهم 118 هدفًا.