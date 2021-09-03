السفيرة الفرنسية تودع الكويت برسالة مؤثرة: كرمكم سيبقى في قلبي

وجهت السفيرة الفرنسية السابقة لدى البلاد، آن كلير لوجندر، رسالة وداعية باللغة العربية للكويت حكومة وشعبا على دعمها الكبير والترحيب الذي تلقته من الجميع في الكويت، مضيفة «لقد فتحتم لي جميعا أبوابكم وتعرفت على التقاليد والثقافة الكويتية من خلالكم».

وأضافت في رسالتها عبر مقطع الفيديو لقد تشرفت بتمثيل فرنسا في الكويت متوجهة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وحكومة وشعب الكويت، مؤكدة أنه لولا الدعم منهم لما تمكنت وفريق عملها من مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابعت بأنها ستغادر الكويت خلال ساعات لكنها لن تنساها ولن تنسى كرم أهلها، مشيرة إلى العلاقات الممتازة والشراكة الممتدة بين البلدين على مدى 60 عاما، متمنية للكويت قيادة وحكومة وشعبا دوام التوفيق والازدهار.

واختتمت بأن فريق العمل بالسفارة سيواصل جهود تعزيز العلاقات بين البلدين تحت قيادة السفيرة الجديدة لفرنسا في الكويت كلير لو فليشر.