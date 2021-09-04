ضبط 4 أشخاص بمواد يشتبه بأنها مخدرة في السالمية والفروانية

أفادت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن إدارة العمليات والآليات بمديرية أمن حولي ضبطت 4 أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مواد مخدرة.

وذكرت الإدارة أنه أثناء تجوال دورية في منطقة السالمية، تم ضبط مواطن بحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة، حيث تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام في الوزارة لفرض السيطرة الأمنية وضبط الخارجين والمطلوبين وبسط مظلة الأمن والأمان.

وأضافت أنه أثناء تفقد الدوريات للحالة الأمنية في منطقة الفروانية، تم الاشتباه في 3 أشخاص (مواطنين ومقيم من جنسية عربية) وعند طلب إثباتاتهم الشخصية للتدقيق على صحة بياناتهم، تم تفتيشهم احترازيا فعثر بحوزتهم على عدد من الأكياس بها مواد وأقراص يشتبه بأنها مواد مخدرة، حيث تمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.