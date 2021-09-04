السيطرة على حريق مركبات في موقع حجز البلدية بـ “النعايم”

سيطرت فرق الإطفاء على حريق اندلع في عدد من المركبات المتوقفة في موقع حجز بلدية الكويت في منطقة النعايم صباح اليوم السبت.

وقال إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام إن فرق مركز الشقايا والجهراء الحرفية والإسناد هرعت إلى موقع الحادث الذي يقع على طريق السالمي عند الكيلو 36 ليتبين نشوب الحريق في عدد من المركبات، إذ قامت الفرق بمحاصرة الحريق وعزله الى ان تمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع اي اصابات.