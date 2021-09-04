أعلن مجلس إدارة الجائزة العالمية للمحتوى الرقمي، اليوم، تسمية المهندسة الكويتية منار الحشاش أميناً عاماً للجائزة العربية للمحتوى الرقمي تقديراً لخبرتها وتفانيها في العمل لإثراء المحتوى الرقمي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجائزة البروفيسور بيتر بروك، في بيان نشرته وكالة الصحافة النمساوية، إن قرار مجلس ادارة الجائزة لتسمية المهندسة منار الحشاش جاء في ضوء خبراتها على مدى سنوات عملها الـ16 مع الجائزة العالمية للمحتوى الرقمي، ودعمها المستمر لتطوير محتوى رقمي تفاعلي ذي جودة عالية بالوطن العربي.

يذكر ان الجائزة العالمية للمحتوى الرقمي انطلقت بمبادرة من الحكومة النمساوية في القمة العالمي المعنية بمجتمع المعلوماتية التابعة للامم المتحدة في عام 2003، ولديها 240 خبيرا من 187 دولة عضوا في الامم المتحدة.

والمهندسة الحشاش الحاصلة على الماجستير لها خبرة بمجال المحتوى الرقمي تمتد لأكثر من 20 عاماً، وهي رائدة بنشر الوعي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الوطن العربي.

وحصلت الحشاش على لقب قيادية إلكترونية للشباب والتكنولوجيا من قبل الأمم المتحدة، وهو لقب يمنح لأول مرة فضلاً عن مساهماتها بالعديد من المشاريع التجارية الناجحة بهذا المجال، علاوة على أنها محكم دولي لسنوات طويلة مع الجائزة العالمية للمحتوى الرقمي وشركة «مايكروسوفت».