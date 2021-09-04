“الأزرق” خسر “ودية” البوسنة

خسر منتخب الكويت لكرة القدم من مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدف دون مقابل في لقاء دولي ودي، أقيم اليوم، على استاد بيلينو بولي بمدينة زينيشتا.

سجل هدف البوسنة اسماعيل بريفجاك (66).

قدم منتخب الكويت الذي لعب بتشكيلة مزجت بين لاعبي الخبرة والمنتخب الأولمبي وقاده مدرب الأخير، الاسباني كارلوس غونزاليس، أداء جيداً وظهر نداً للمنتخب المصنف 58 على العالم، بل وكاد ان يتقدم في الشوط الأول بعد تسديدة جميلة من القائد بدر المطوع ردتها العارضة البوسنية (37).

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصتان لـ «الأزرق» اثر رأسية من البديل شبيب الخالدي مرت بجانب القائم وانفراد لفواز عايض لم يحسن الاستفادة منه، وآخر لشبيب ضاع بالطريقة ذاتها.

من جهته، منع الحارس المخضرم خالد الرشيدي اكثر من هدف محقق لأصحاب الارض، فيما نابت العارضة عنه في كرتين بوسنيتين.

ويستعد «الأزرق» لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس الخليج الـ 25 في البصرة العراقية.

معلوم ان منتخب البوسنة والهرسك يخوض حالياً تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، ضمن المجموعة الأوربية الرابعة حيث تعادل مع مضيفه الفرنسي 1–1، الأربعاء الماضي، فيما ينتظره لقاء آخر، الثلاثاء المقبل، مع كازاخستان.