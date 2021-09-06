“التربية” تعتمد التقويم الدراسي لعام 2021-2022

اعتمدت وزارة التربية التقويم الدراسي للعام 2021 – 2022 متضمنا مواعيد العطل والإجازات للطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية ومواعيد الاختبارات الفصلية والنهائية للمراحل التعليمية كافة.

ووفق التقويم ستكون عطلة منتصف العام الدراسي للطلبة في الفترة من 30 يناير إلى 10 فبراير بواقع 11 يوما فيما حدد اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر في الفترة من 29 مايو إلى 9 يونيو.