“الزراعة” ترفع حظر استيراد الطيور الحية من الدنمارك وألمانيا وبلجيكا ورومانيا والتشيك وهولندا وتفرضه على بنبن

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا، اليوم الاثنين، برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وألمانيا وبلجيكا ورومانيا والتشيك وهولندا لخلو تلك الدول من مرض إنفلونزا الطيور.

وقال الناطق باسم الهيئة طلال الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة أصدرت كذلك قرارا بفرض حظر موقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بنين بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1).

وأضاف الديحاني أن القرارين أكدا ضرورة أن تخضع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.