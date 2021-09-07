نقابة “الطيران المدني”: نحذر من المساس بأي موظف في الإدارة

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالطيران المدني صلاح المطيران ما اعتبره «تجاوزات على موظفي الإدارة العامة للطيران المدني»، مشيرا إلى أن آخرها التعدي من موظف إحدى الشركات العاملة بالمطار على مساعد مراقب مكتب المراقب المناوب بإدارة العمليات ومشرف نوبة قسم التسهيلات وزملائه العاملين على الإشراف والتدقيق للقادمين ببرنامج (اشلونك) في منطقة الترانزيت.

ولفت المطيران في بيان صحافي إلى أن أحد موظفي الشركة تعدى باللفظ غير اللائق ضد موظفين يقومون بأداء عملهم مما أثار حفيظة جميع العاملين.

وأضاف المطيران «نحن بنقابة العاملين بالطيران المدني نحذر كائناً من كان ويعمل تحت مظلة مطار الكويت الدولي من جميع الجهات الحكومية المختلفة والشركات العاملة بالمطار أن يتعدى على أي موظف من الموظفين العاملين بالطيران المدني».

وقال المطيران إن مجلس إدارة النقابة يؤكد في الوقت نفسه عدم السماح بتكرار هذا التعدي، محذرا جميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي بأن موظف الطيران المدني خط أحمر، وهو المشرع والمراقب الأول على المطار وان الإدارة العامة للطيران المدني هي السلطة الأولى في المطار.