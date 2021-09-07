“السكنية” تستدعي الدفعة 15 في مدينة جنوب صباح الأحمد N3

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة عشرة مـن الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية مدينة «جنوب صباح الأحمد» والتي تشتمل على 104 قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29 يناير 2015.
لذا يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الأثنين ،الثلاثاء الموافق 13
-14/9/2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.
ملاحظة :
*لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط .
*مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.
الاسماء كالتالي:
0001 محمد منصور محمد العجمى
0002 راشد بدر مفلح العازمى
0003 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن رضا
0004 حسين عباس امان القلاف
0005 خالد عدنان ناصر العثمان
0006 اوس خالد سليمان بوحميد
0007 عباس على عباس اشكنانى
0008 خالد مرزوق عيد العازمى
0009 يوسف صلاح ناصر بورسلى
0010 سعود مبارك مهنا السحيب
0011 عبدالله سلطان أحمد الانصاري
0012 محمد عبد الوهاب احمد الدشتى
0013 حمد محمد سليمان العنزى
0014 عثمان علي عبدالمجيد العسكري
0015 براك عبد الله حمود سليم
0016 عامر سعد شافى الهاجرى
0017 ظافر مبارك محمد الهاجري
0018 ابراهيم عيد محمد العازمي
0019 مطر محمد مطر العنزى
0020 احمد حميد محمد على
0021 احمد عبدالعزيز عبدالرسول المجادي
0022 مبارك فلاح عيشان الرشيدي
0023 وليد خالد عبد الله الدمخى
0024 مفرح سعد مفرح السبيعي
0025 حسن محمد سعيد نديل العجمي
0026 على حسن محمد المهنا
0027 عادل مزيد زيد العازمى
0028 حسن فاضل عباس الحداد
0029 صالح مرزوق عيد العازمى
0030 الحارث عبد الرزاق عبد القادر العتيقى
0031 عبد الله سعيد عبد الله اليمانى
0032 جاسم علي غلوم محمد
0033 احمد محمد عيسى ميرزا
0034 نواف خلف حماشه الفراس
0035 راشد عبد الرزاق ناصر الخضر
0036 منال فرج صالح الجوهر
0037 محمد احمد عبدالله عيسي العربيد
0038 احمد ابراهيم احمد الياقوت
0039 سعود عبد الله سعود حماده
0040 الحارث عبد الله رمضان الهاجرى
0041 على عوض فراج الحربى
0042 محمد عبدالله نجم المنصوري
0043 محمد ناصر عزيز العتيبى
0044 على عبد الرزاق فايز الخميس
0045 محمد خالد عبد الله الدمخى
0046 احمد محمد احمد الكندري
0047 يوسف احمد على الشرقاوى
0048 على حسين على الناشى
0049 عبد الله عباس خضير كرم
0050 حمد هادي مبارك الهاجرى
0051 حسن عبدالواحد جمعه العلي
0052 صالح سعد خلف العازمى
0053 فهد محمد عبدالله الهاجري
0054 عبد الله عواض ثميم المطيرى
0055 عدنان عبدالجليل عبدالله
0056 فاضل فهيد راشد الهاجرى
0057 حماد محمد حماد زايد الزايد
0058 عبد الله توفيق محمد الجعفر
0059 مبارك مشعل مبارك الديهان
0060 محمد نزال حجب صالح العنزي
0061 هيثم فيصل حسن رضا
0062 محمد راشد محمد العمران
0063 عبداللطيف عزيز خضير عزيز
0064 محمد جاسم محمد المذن
0065 حمد فوزى ابراهيم
0066 مزيد حمود مزيد العازمي
0067 حمود فهد رماح العتيبى
0068 شجاع محمد حمد العجمى
0069 عبدالله هشام احمد الشطى
0070 عبدالله مسير فرحان الشمري
0071 خالد عايض عواض المطيرى
0072 ابراهيم مشعى راشد الزعبى
0073 محمد صالح فرحان عامر
0074 محمد شعيب محمد العلى
0075 مبارك محمد علي العبيدلي
0076 ناصر فهد ناصر المدعج
0077 محمد فيصل عبد الوهاب خورشيد
0078 نايف جندل مناحى العازمى
0079 سعد محمد حمد العجمي
0080 خالد فؤاد علي العيدان
0081 مشعل راشد فالح الهاجرى
0082 محمد انور سلمان الهزيم
0083 عبد الرحمن محمد هادى الراجحى
0084 يوسف محمد عبدالله العوضي
0085 سالم وليد محمد العلي
0086 عبد الله احمد غلوم عسكر
0087 خليل عبدالامير عبدالله القلاف
0088 يوسف سامي يوسف المحميد
0089 محمد فهد ادليم العازمى
0090 على اسماعيل عبد الجليل خليل
0091 احمد بدر ناصر عوض
0092 على حسين محمد على باقر
0093 فهد عياد حماد العازمى
0094 عثمان محمد عبد الله على
0095 تركى محمد حديد الشمرى
0096 عمر على شريم العتيبى
0097 عبد الرحمن ماجد عبد الرحمن الحسن
0098 محمد زيد محمد الحربي
0099 احمد لافى محمد المطيرى
0100 احمد شوقى مالك الحداد
0101 محمد جمعان عميم العازمى
0102 سليمان هاشم خليل السيد عمر
0103 زين العابدين خالد عبد الله صغير
0104 احمد عماد خضير على
أضف تعليق