“السكنية” تستدعي الدفعة 15 في مدينة جنوب صباح الأحمد N3

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة عشرة مـن الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية مدينة «جنوب صباح الأحمد» والتي تشتمل على 104 قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29 يناير 2015.

لذا يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الأثنين ،الثلاثاء الموافق 13

-14/9/2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط. ​

وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.

ملاحظة :

*لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط .

*مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.

الاسماء كالتالي:

0001 محمد منصور محمد العجمى

0002 راشد بدر مفلح العازمى

0003 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن رضا

0004 حسين عباس امان القلاف

0005 خالد عدنان ناصر العثمان

0006 اوس خالد سليمان بوحميد

0007 عباس على عباس اشكنانى

0008 خالد مرزوق عيد العازمى

0009 يوسف صلاح ناصر بورسلى

0010 سعود مبارك مهنا السحيب

0011 عبدالله سلطان أحمد الانصاري

0012 محمد عبد الوهاب احمد الدشتى

0013 حمد محمد سليمان العنزى

0014 عثمان علي عبدالمجيد العسكري

0015 براك عبد الله حمود سليم

0016 عامر سعد شافى الهاجرى

0017 ظافر مبارك محمد الهاجري

0018 ابراهيم عيد محمد العازمي

0019 مطر محمد مطر العنزى

0020 احمد حميد محمد على

0021 احمد عبدالعزيز عبدالرسول المجادي

0022 مبارك فلاح عيشان الرشيدي

0023 وليد خالد عبد الله الدمخى

0024 مفرح سعد مفرح السبيعي

0025 حسن محمد سعيد نديل العجمي

0026 على حسن محمد المهنا

0027 عادل مزيد زيد العازمى

0028 حسن فاضل عباس الحداد

0029 صالح مرزوق عيد العازمى

0030 الحارث عبد الرزاق عبد القادر العتيقى

0031 عبد الله سعيد عبد الله اليمانى

0032 جاسم علي غلوم محمد

0033 احمد محمد عيسى ميرزا

0034 نواف خلف حماشه الفراس

0035 راشد عبد الرزاق ناصر الخضر

0036 منال فرج صالح الجوهر

0037 محمد احمد عبدالله عيسي العربيد

0038 احمد ابراهيم احمد الياقوت

0039 سعود عبد الله سعود حماده

0040 الحارث عبد الله رمضان الهاجرى

0041 على عوض فراج الحربى

0042 محمد عبدالله نجم المنصوري

0043 محمد ناصر عزيز العتيبى

0044 على عبد الرزاق فايز الخميس

0045 محمد خالد عبد الله الدمخى

0046 احمد محمد احمد الكندري

0047 يوسف احمد على الشرقاوى

0048 على حسين على الناشى

0049 عبد الله عباس خضير كرم

0050 حمد هادي مبارك الهاجرى

0051 حسن عبدالواحد جمعه العلي

0052 صالح سعد خلف العازمى

0053 فهد محمد عبدالله الهاجري

0054 عبد الله عواض ثميم المطيرى

0055 عدنان عبدالجليل عبدالله

0056 فاضل فهيد راشد الهاجرى

0057 حماد محمد حماد زايد الزايد

0058 عبد الله توفيق محمد الجعفر

0059 مبارك مشعل مبارك الديهان

0060 محمد نزال حجب صالح العنزي

0061 هيثم فيصل حسن رضا

0062 محمد راشد محمد العمران

0063 عبداللطيف عزيز خضير عزيز

0064 محمد جاسم محمد المذن

0065 حمد فوزى ابراهيم

0066 مزيد حمود مزيد العازمي

0067 حمود فهد رماح العتيبى

0068 شجاع محمد حمد العجمى

0069 عبدالله هشام احمد الشطى

0070 عبدالله مسير فرحان الشمري

0071 خالد عايض عواض المطيرى

0072 ابراهيم مشعى راشد الزعبى

0073 محمد صالح فرحان عامر

0074 محمد شعيب محمد العلى

0075 مبارك محمد علي العبيدلي

0076 ناصر فهد ناصر المدعج

0077 محمد فيصل عبد الوهاب خورشيد

0078 نايف جندل مناحى العازمى

0079 سعد محمد حمد العجمي

0080 خالد فؤاد علي العيدان

0081 مشعل راشد فالح الهاجرى

0082 محمد انور سلمان الهزيم

0083 عبد الرحمن محمد هادى الراجحى

0084 يوسف محمد عبدالله العوضي

0085 سالم وليد محمد العلي

0086 عبد الله احمد غلوم عسكر

0087 خليل عبدالامير عبدالله القلاف

0088 يوسف سامي يوسف المحميد

0089 محمد فهد ادليم العازمى

0090 على اسماعيل عبد الجليل خليل

0091 احمد بدر ناصر عوض

0092 على حسين محمد على باقر

0093 فهد عياد حماد العازمى

0094 عثمان محمد عبد الله على

0095 تركى محمد حديد الشمرى

0096 عمر على شريم العتيبى

0097 عبد الرحمن ماجد عبد الرحمن الحسن

0098 محمد زيد محمد الحربي

0099 احمد لافى محمد المطيرى

0100 احمد شوقى مالك الحداد

0101 محمد جمعان عميم العازمى

0102 سليمان هاشم خليل السيد عمر

0103 زين العابدين خالد عبد الله صغير

0104 احمد عماد خضير على