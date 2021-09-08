ديباي يتخطى أساطير لامعة في تاريخ هولندا

قاد النجم الهولندي ممفيس ديباي منتخب بلاده للانتقام من تركيا بفوز ساحق (6-1)، اليوم الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

مهاجم برشلونة سجل ثلاثية "هاتريك"، ساعد بها الطواحين على الثأر من الهزيمة بالجولة الافتتاحية على يد تركيا (2-4).

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ديباي وصل بذلك إلى أعلى سجل تهديفي للاعب في عام ميلادي مع منتخب هولندا، بعدما سجل 12 هدفا على مدار 2021.

وعادل صاحب الـ27 عاما الرقم القياسي المسجل باسم باتريك كلويفرت مع الطواحين الهولندية عام 2000، الذي شهد وصول منتخب بلاده إلى نصف نهائي بطولة اليورو.

وتفوق ديباي بذلك على أسماء لامعة في تاريخ هولندا، أمثال يان هونتلار (11) هدفا عام 2010، بالإضافة إلى روبن فان بيرسي، الذي أحرز 10 أهداف عام 2013.