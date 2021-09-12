صلاح يقترب من تحطيم رقم دروجبا

وصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، إلى مئويته الأولى في البريميرليج، بعدما سجل هدفًا تاريخيًا في شباك ليدز يونايتد.

وتقدم صلاح لليفربول بالهدف الأولي في شباك ليدز، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج، حيث يحمل هذا الهدف الرقم 100 للفرعون المصري.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح كرر إنجاز الإيفواري ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي، في الوصول لـ100 هدف في البريميرليج.

ويعتبر محمد صلاح وديدييه دروجبا اللاعبين الوحيدين من قارة إفريقيا، اللذان حققها هذا الإنجاز في الملاعب الإنجليزية.

ويتفوق اللاعبين الوحيدين على محمد صلاح بفارق 4 أهداف فقط، حيث سجل الإيفواري 104 هدف في الملاعب الإنجليزية بالبريميرليج.

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح اللاعب رقم 30 الذي يصل إلى 100 هدف في البريميرليج، لكنه يأتي في المركز الخامس، من حيث سرعة تحقيق هذا الإنجاز خلف الرباعي آلان شيرر، هاري كين، سيرجيو أجويرو وتييري هنري.