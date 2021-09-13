للمرة السابعة.. الزعيم في ربع نهائي أبطال آسيا

بات الهلال أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد عبوره من بوابه الاستقلال بهدفين نظيفين على ملعب زعبيل بدبي مساء الإثنين.

بذلك، تأهل الهلال للمرة السابعة إلى هذا الدور في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا بالشكل الجديد.

وتأهل الهلال لهذا الدور في نسخ "2010-2012-2014-2015-2017-2019-2021".

وفشل الزعيم في تجاوز دور الـ16 في 5 مناسبات أعوام "2007-2009-2011-2013-2016".

وهذه المرة هي الثالثة التي يتأهل فيها الهلال عبر بوابة الأندية الايرانية، حيث سبق وتجاوز بيرسبوليس في نسخة 2015 بمجموع المباراتين 3/1، فيما كانت المرة الثانية على حساب استقلال خوزستان (2/1) عام 2017.