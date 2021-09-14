“آبل” تصلح خللا استغله برنامج “بيغاسوس” التجسسي

اضطرت «آبل» لإصلاح خلل معلوماتي استغلّه برنامج «بيغاسوس» لقرصنة هواتف «آي فون».

وتمكنّت برمجية التجسّس هذه التي طوّرتها شركة «ان اس او» الإسرائيلية من قرصنة أجهزة «آبل» من دون أن تلجأ إلى روابط أو كبسات مفخّخة، وهو الأسلوب المعتمد عادة لتنفيذ أنشطة من هذا النوع.

ورُصد الخلل الأسبوع الماضي بفضل باحثين من مجموعة «سيتيزن لاب»، حيث أفادت هذه المجموعة المتخصصة بالأمن السيبيراني والتابعة لجامعة تورنتو بأن «بيغاسوس» تستغلّ هذا الخلل «منذ شباط/فبراير 2021 على الأقلّ».

وكشفت أن هذه المشكلة «تطال مجموعة الصور في آبل، مستهدفة أنظمة تشغيلها لحواسيب (ماك) وساعات (ووتش) الذكية».

وقال مدير الأنظمة الأمنية في «آبل» إيفان كرستيتش ردّا على وكالة فرانس برس إن «آبل سرعان ما طوّرت، فور إبلاغها بالخلل، حلّا لسدّ الفجوة في نظام (آي او اس) بنسخته 14,8 بهدف حماية المستخدمين».

وأشادت المجموعة الأميركية بجهود «سيتيزن لاب»، مشيرة إلى أن هذا النوع من الهجمات «شديد التطوّر… يكلّف ملايين الدولارات ولا يدوم طويلا ويستخدم لاستهداف أشخاص معيّنين».

ولا تمثّل هذه الهجمات «تهديدا للسواد الأعظم من المستخدمين»، بحسب كرستيتش الذي تعهّد «مواصلة العمل بلا هوادة للدفاع عن زبائننا».