أحمد البرجس متحدثاً رسمياً لوزارة الاتصالات

شددت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس على أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية لكونهم القوة الدافعة داخل مفاصل أجهزة الدولة، وبينت خلال لقائها بالأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم في لجنة متابعة توصيات مركز التواصل الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذين سيمثلون وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن “الفكر الشبابي يحمل رؤى مختلفة قادرة على التعاطي مع المجتمع وأفراده بشكل أكثر فعالية، وإن توجيهات مجلس الوزراء بأهمية التفاعل مع المجتمع عبر منصات الإعلام الجديد ووسائل الإعلام الاجتماعي تسهم في إبراز واجبات مؤسسات الدولة المختلفة، لذلك جاء الاختيار على أحمد محمد البرجس كرئيس للجنة ومتحدث رسمي باسم الوزارة الجديدة إلى جانب مشاركة نخبة شبابية في عضوية اللجنة قادرة على ممارسة هذا الدور التفاعلي باسم وزارة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وتضم اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها: أحمد البرجس (رئيساً)، عبدالله المفرّح (نائباً)، وتتألف من عضوية كل من: فيصل الناصر، أمينة عبدالرحيم، منيرة الفلاح، طيبة المرشد، مشعل الزيد، لطيفة العبدالهادي، طيبة القبندي، خالد الابراهيم، آلاء الجري، ومنيرة المفرح.