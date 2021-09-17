لقاء تنسيقي لحملة تشجير الكويت (2021-2022) الثلاثاء

بناء على تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروه السمكية بشأن التوسع في نطاق التشجير والمساحات الخضراء بدولة الكويت مع بدء الموسم الزراعي واستقطاب المبادرين والمهتمين بالمشاركه مع الهيئة في هذا المجال، دعا مديرها العام الشيخ محمد اليوسف كل المبادرين والمهتمين بأعمال التشجير والتخضير من الأفراد والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام للقاء التشاوري والتنسيقي لبدء حملة التشجير المقترحة للموسم الحالي 2021-2022 وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 الجاري في قاعة المسرح بالمبنى الرئيسي للهيئة بمنطقة الرابي عند الساعة ٤ عصراً، لسماع الاقتراحات وطرح المبادرات لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لجعل «الكويت خضراء».