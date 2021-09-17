انهيار خرسانة في مشروع أعمال طرق جنوب السرة.. ولا إصابات

وقع انهيار في مشروع أعمال طرق جنوب السرة دون أن يؤدي إلى إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام إن بلاغا ورد من غرفة العمليات اليوم يفيد بوقوع حادث انهيار في مشروع أعمال طرق جنوب السرة، وعليه تم توجيه فرقة إطفاء من مركز صبحان ليتبين بأن الحادث عبارة عن انهيار خرسانة اسمنتية خاصة في نفق أثناء عملية صبها ولم يتسبب الحادث بوقوع أي اصابات.