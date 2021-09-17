العربي لنصف نهائي كأس الأمير بفوز كبير

سجل العربي انطلاقة ناجحة لمشوار المحافظة على اللقب وتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير لكرة القدم والمرحّلة من الموسم الماضي، بعد فوزه الكبير على الجهراء بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت الليلة، على استاد الصداقة والسلام، ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة.

سجل أهداف “الأخضر “، الليبي سنوسي الهادي (20)

وجمعة عبود (38) وسلطان العنزي (55) ومحمد فريح (59) والسوري علاء الدالي من ركلة جزاء (73).

وسيلتقي العربي في نصف النهائي مع الفائز من لقاء غريمه القادسية وبرقان، غداً السبت.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً أغلبه من جمهور العربي.