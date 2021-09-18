“وحدة التأمين” تصدر قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم السبت القرار رقم (38) لسنة 2021 الخاص بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين متضمنا كل الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانونا.

وقالت (وحدة التأمين) في بيان صحافي ان القرارات الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال «تأتي في إطار التزامنا بتنمية قطاع التأمين الكويتي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية مع الاخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في شأنها».

ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله «ان دولة الكويت أولت اهتماما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» مبينا أن إصدار الوحدة قواعد مكافحة غسل الأموال جاء بناء على التزامها بالقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وأشار العتيبي إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم منذ إنشائها على تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة وسمعة دولة الكويت في إنجاز التزاماتها الدولية.

من جهته قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان في البيان ان هذا القرار تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات وممارسة الأعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاخطار عن العمليات المشبوهة اضافة إلى التدابير والجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.

وأضاف السنان أن تطبيق متطلبات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية في قطاع التأمين الكويتي ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي ككل.