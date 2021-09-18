“الأشغال”: الثاني من أكتوبر موعد إختبارات الوظائف الاشرافية في جامعة الكويت

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العكشان العجمي عن تحديد موعد عقد إختبارات الوظائف الإشرافية في وزارة الأشغال العامة والتي ستكون يوم السبت الموافق 2/10/2021 المقبل في موقع جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية في مبنى كلية الهندسة والبترول، وسيكون دخول المتقدمين للإختبارات من البوابات 3 و 6 و 7.

وناشد م.العجمي جميع المتقدمين للإختبار بالإطلاع على الموقع الإلكتروني: ku-exams.net والذي يشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة والمتعلقة بموعد و مكان كل متقدم للإختبار، علاوة على توضيح جميع الإجراءات والإرشادات المطلوب إتباعها والإلتزام بها.

و أشاد العجمي بالتعاون الكبير بين جامعة الكويت و وزارة الأشغال العامة في التنسيق لعقد هذه الإختبارات الخاصة بالوظائف الإشرافية، ومعرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع المتقدمين لإختبارات الوظائف الإشرافية في وزارة الأشغال العامة.