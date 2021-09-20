مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد 26 أكتوبر

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر 26 أكتوبر المقبل، وقرر رفعه لسمو الأمير.

الوضع الصحي

واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الحالي في المستشفيات الحكومية التي تشهد انخفاضاً حاداً في إجمالي من يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة، وكذلك انخفاض نسبة الإصابات اليومية لعدد المسحات مقابل ارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 99،2 في المئة.

وأكد المجلس على ضرورة تعاون الجميع في استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم التهاون وأخذ اللقاح لحين محاصرة هذا الوباء وآثاره والقضاء عليه.

وناقش المجلس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر المجلس تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا على كافة الحضور للانتخابات واجتماعات الجمعيات العمومية بكافة أنواعها في القطاعين العام والخاص، وتعميم الاشتراطات على كافة الجهات الحكومية وتكليف الجهات التي تنظم وتشرف على الانتخابات والاجتماعات بمتابعة تطبيق تلك الاشتراطات.

الاتصالات

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن سبل الاستفادة من قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، وأحيط المجلس علماً بإفادة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي انتهت فيها إلى أن أفضل الخيارات لتنفيذ مشروع الاستثمار في قطاع الاتصالات يكون من خلال القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المواصلات بالمضي قدماً نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الاستفادة من قطاع الاتصالات وذلك بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

فحص الأغذية

وتدارس المجلس الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية في شأن نقل اختصاص الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إليها ونتائج الفحص للخضار والفواكه المستوردة والمنتجة محلياً، حيث تم استلام وتجهيز وتشغيل مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة.

وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لتوفير العدد الكافي من الكوادر الوطنية المتخصصة والعمالة الفنية اللازمة في مجال أعمال فحص وتحليل الأغذية وبما يضمن تشغيل وإدارة المختبرات التابعة للهيئة وفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الخصوص وذلك حفاظاً على سلامة وجودة الأغذية وصحة المستهلكين.

وناقش المجلس تقارير اللجان الوزارية المختلفة المتعلقة بمتابعة التكليفات الحكومية، إضافة إلى البنود المدرجة على جدول أعماله.