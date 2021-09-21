وزير الأوقاف: التسجيل مستمر لتعيين الكويتيين بوظائف الإمامة والأذان

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري عن استمرار باب التسجيل لاستقبال طلبات تعيين الكويتيين من الراغبين للعمل بوظيفة إمام أو مؤذن والاستعانة بالمتقاعدين من المواطنين لشغل هذه الوظائف الدينية الهامة ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الكندري في تصريح صحفي أنه وجه الوزارة لاستقبال طلبات تعيين الكويتيين بوظيفة إمام أو مؤذن إيمانا بضرورة استثمار الكفاءات الوطنية في معالجة النقص في هذه الوظائف تماشياً مع التوسعات العمرانية وزيادة اعداد المساجد في البلاد.

وتابع إن الوزارة تحرص على جذب الكوادر والطاقات الوطنية واختيار أصحاب الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل ممن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية وفق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأشار الكندري إلى أنه تمت إتاحة الفرصة للمتقاعدين من المواطنين لشغل وظيفة إمام، شريطة اجتياز المقابلة الشفوية، وأن يكون المتقدم سليم الحواس، وحاصلاً على مؤهل جامعي فما فوق، والالتزام بالمنهج المقرر من قبل إدارة الشؤون الفنية.

وأضاف «أما بالنسبة لشغل وظيفة مؤذن من المتقاعدين فيشترط اجتياز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المؤهلة لشغل الوظيفة».

ودعا الكندري كل من يرغب من المواطنين للعمل بوظيفة إمام أو مؤذن سواء كان تعيينا جديداً أو تطوعا متابعة موقع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الرسمي للتعرف على آلية التسجيل والشروط والضوابط والمناهج الخاصة بالاختبارات.