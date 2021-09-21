أُم كويتية تناشد وزير الداخلية إصدار جوازات مادة ١٧ لأبنائها الدارسين في الخارج

تلقت سبر مناشدة من أُمٍ كويتية لمعالي وزير الداخلية فيما يتعلق بإصدار جوازات مادة ١٧ لأبنائها الذين يدرسون في الخارج .

وجاء في المناشدة:

إلي وزير الداخلية المحترم،

تحية طيبه وبعد،

أتقدم بشكواي لحضرتكم لما عرف منكم من العدل واحقاقا للحق، تقدمت بطلب تجديد جوازات سفر لأبنائي منذ 16 مايو لعام 2021 وأكملت جميع المتطلبات اللازمة لتجديد جوازات سفر ماده 17 من ردود أمنية وصحيفة جنائية وشهادات القبول الجامعي وشهادات استمرارية بالدراسة وشهادة تطعيم لجرعتين وتذاكر سفر.

وكنت أقوم بمراجعة إدارة الجنسية والجوازات كل يومين تقريبا وقد أكد لي الموظفون بالإدارة أننا مستوفين لكل الشروط اللازمة لاستخراج جوازات السفر وأن معاملتنا واقفة على توقيع وكيل الوزارة فقط وأنه حتى هذا اليوم لم يتم توقيع المعاملة عمدا دون أي سبب مما أدى الى تهديد أبنائي بالفصل من الدراسة بعد أن قمنا بدفع الرسوم الدراسية لهذه السنة ولدى جميع الايصالات اللازمة لذلك.

وابنتي تدرس بكلية الطب جامعة دبرتسن بهنغاريا وهذه ثالث سنة لها وقد بدأت الدراسة منذ شهر أغسطس وأبلغت الإدارة بذلك.

أتمنى من معاليكم أن تنظروا لنا نظرة أبوية يملؤها العطف فأبنائي هم أبناء الكويت ونصفهم كويتي فأنا أمهم كويتية ولكنهم مهددون بالفصل من الدراسة لغيابهم حتى الان شهراً كاملاً بسبب عدم تجديد جوازات سفرهم.

لا أطلب سوى احقاق الحق ومساعدتنا بتجديد الجوازات ماده 17 أدامكم الله ذخرا للمظلومين وراية خفاقة للعدل والإنسانية.

وجزاكم الله خير

ومرفق جميع الأوراق المطلوبة

سبر تحتفظ ببيانات مقدمة المناشدة