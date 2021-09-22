الدوري الكويتي ينطلق 3 نوفمبر.. والدرجة الأولى 6 نوفمبر 

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2021 – 2022 يوم 3 نوفمبر المقبل على أن ينطلق دوري الدرجة الأولى في 6 نوفمبر.

كما قرر الاتحاد إقامة قرعة بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى في الخامسة من مساء السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

وأوضحت اللجنة أن بطولة كأس الاتحاد التنشيطية يوم 4 أكتوبر المقبل ، حيث تقرر توزيع الفرق على 3 مجموعات بواقع 5 فرق في كل مجموعة ، وذلك حسب ترتيب كل فريق ف بطولة الدوري الموسم الماضي ، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلالة الأولى وصاحب أفضل مركز ثان إلى الدور نصف النهائي .