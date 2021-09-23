سفارة الكويت في إسبانيا تدعو المواطنين لتجنب منطقة البركان الثائر في «لا بالما»

دعت سفارة دولة الكويت في مدريد أمس الأربعاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في مملكة إسبانيا وتحديدا في جزر الكناري بالمحيط الأطلسي تجنب السفر أو الاقتراب من منطقة البركان الثائر في جزيرة «لا بالما» في حال التواجد بالجزيرة في الوقت الراهن.

وأهابت السفارة في بيان لها بالمواطنين الكويتيين اتباع تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية الإسبانية.

ودعا البيان المواطنين في حال الطوارىء وطلب أي مساعدة التواصل مع السفارة الكويتية في مدريد على أرقام الطوارئ التالية:

(0034686166666) و (0034656665555) و(0034913869666) متمنية لجميع المواطنين الكويتيين الأمن والسلامة.