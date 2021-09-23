“الكويتية للإغاثة” تفتتح مصنع الأكسجين الطبي في عدن

افتتحت الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم الخميس مصنع الأكسجين الطبي في العاصمة الموقتة عدن بطاقة انتاجية تقدر بنحو 300 اسطوانة يوميا لتعزيز قدرات القطاع الصحي اليمني في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال الأمين للمجلس المحلي لمحافظة عدن بدر معاون في كلمة له خلال حفل الافتتاح «ان دعم دولة الكويت اليوم للشعب اليمني يأتي امتدادا لعطاء متواصل ودعم زاخر بالمشاريع الخدمية والتنموية التي قدمتها منذ ستينيات القرن الماضي وعلى مستوى جميع المحافظات اليمنية».

وأضاف أن افتتاح مصنع الأكسجين «يمثل مشروع حياة للمواطنين لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا في الوقت الذي كانت تمثل فيه اسطوانات الأكسجين أهم التحديات أثناء ظهور الجائحة في عدن والمحافظات الأخرى خلال الفترات الماضية».

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، في كلمته خلال الحفل، عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدموه من دعم انساني وتنموي لا محدود للشعب اليمني.

واوضح أن الدعم الكويتي للقطاع الصحي اليمني ومختلف القطاعات «يلامس صميم الاحتياج للمواطن اليمني ويساهم بشكل فاعل ومؤثر في تخفيف معاناته».

من جانبه أوضح نائب مدير الجمعية الكويتية للاغاثة في اليمن الدكتور عادل باعشن في كلمة مماثلة ان المصنع يعد واحدا من أهم المشاريع المستدامة التي تمولها الجمعية في دعم القطاعات الخدمية وفي المقدمة منها القطاع الصحي الذي يواجه صعوبات كبيرة.

وأعرب عن أمله في أن يتم إدارة المصنع بطريقة صحيحة لما من شأنه استدامة تقديم اسطوانات الاكسجين لمستشفيات عدن التي كانت تواجه عجزا كبيرا في هذا الجانب.

وشهد الحفل حضورا لعدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين أبرزهم منسق اللجنة العليا للاغاثة جمال بلفقيه ووكيلا محافظة عدن محمد شاذلي وغسان الزامكي وممثل منظمة الصحة العالمية نهى محمود وعدد من المسؤولين الحكوميين في مختلف الوزارات والقطاعات.