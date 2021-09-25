46 مواطنا فقدوا جنسياتهم.. و89 جوازات سفرهم الأصلية

أكدت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في وزارة الداخلية، أن 135 مواطناً ومواطنة تقدموا لدى الإدارة وبينوا أنهم فقدوا شهادات جناسيهم الأصلية الخاصة بهم، وكذلك فقدان جوازات سفرهم الكويتية.

وأشارت الإدارة في إحصائية أعدتها، إلى أن 46 مواطناً ومواطنة فقدوا وثيقة جناسيهم الأصلية، بينما فقد 89 مواطناً ومواطنة جوازاتهم الأصلية.

وناشدت الإدارة ممن يجد أيا من تلك المفقودات تسليمها للإدارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، «الكويت اليوم»، والإ فستمنح لهؤلاء الأشخاص جوازات سفر وشهادات جنسية كويتية حسب الإجراءات المتبعة.