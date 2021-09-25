“الزراعة” تخالف مبان غير مرخصة في جاخور بكبد

خالفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية صاحب إحدى الحيازات الزراعية لمخالفته الغرض الذى منحت من أجله، وقيامه ببناء منشآت مخالفة وذلك في منطقة كبد صباح اليوم.

وقال الناطق الرسمي للهيئة طلال الديحاني، إنه بمتابعة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استغلال إحدى حيازات الهيئة لغير الغرض المخصص لها، فقد قام فريق من الهيئة برئاسة المدير العام الشيخ محمد اليوسف الصباح بالكشف عن الحيازة المذكورة وتبين قيام صاحب الحيازة ببناء عدد من المنشات المخالفة دون ترخيص من الهيئة والجهات المعنية بالدولة.

وأضاف بأن فرق الرقابة المعنية، قامت بتحرير المخالفة لصاحب الحيازة والتاكيد على ازالة كافة المنشات المخالفة واستغلال الحيازة بالغرض المخصصه من أجله.