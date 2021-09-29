أتلتيكو مدريد يعاقب ميلان بثنائية قاتلة

خطف أتلتيكو مدريد فوزًا قاتلاً من مضيفه ميلان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم رافائيل لياو لميلان بالدقيقة 20، قبل أن يتعادل أنطوان جريزمان للأتليتي بالدقيقة 84، فيما سجل لويس سواريز هدف الفوز بالدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني، خلف المتصدر ليفربول (6 نقاط)، بينما ظل ميلان بالمركز الأخير دون نقاط.

بدأ ميلان اللقاء بضغط شديد على دفاع أتلتيكو، وسنحت فرصة أولى بعد مرور 10 دقائق، عندما وصلت الكرة إلى توموري خارج المنطقة، ليطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكنها مرت فوق العارضة.

وأهدر ريبيتش انفرادا صريحا بالمرمى، بعد تمريرة ذهبية من خط الوسط انفرد على إثرها ريبيتش ليسدد الكرة باتجاه المرمى، ويبعدها الحارس أوبلاك ببراعة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 20، تمكن رافائيل لياو من تسجيل الهدف الأول لميلان، بعد تمريرة دياز إلى لياو الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة مرت من أمام الجميع إلى الشباك.

وتلقى فرانك كيسي، متوسط ميدان ميلان، البطاقة الحمراء في الدقيقة 29، بعدما ارتكب خطأين في وسط الملعب، ليحصل على بطاقتين صفراويتين ومن ثم الحمراء، ويكمل ميلان اللقاء بعشرة لاعبين.

وأجرى ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، تبديلا اضطراريا في الدقيقة 34 بخروج ريبيتش ونزول تونالي، من أجل سد فراغ كيسي في وسط الملعب.

لياو كاد أن يحرز أحد أجمل الأهداف بالدقيقة 37، بعد كرة طولية من الدفاع وصلته الكرة داخل المنطقة، ليستلمها ويسددها بضربة مقصية رائعة ضربت العارضة وخرجت خارج المرمى، لكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على البرتغالي.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى سيميوني تبديلين بخروج كاراسكو ولودي، ونزول هيرموسو ورودريجو دي بول.

وكاد كاندوجبيا لاعب خط وسط الأتليتي أن يتعادل لفريقه بعد تمريرة دي بول سددها اللاعب الفرنسي مباشرة لترتطم بالشباك الخارجية.

أخطر فرص الروخيبلانكوس جاءت في الدقيقة 53، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها سواريز برأسية متقنة مرت بجوار القائم الأيسر.

واستلم دي بول الكرة على حدود المنطقة، ليجد نفسه في موقف جيد للتسديد، لكنه أطلق تسديدة قوية مرت فوق عارضة حارس ميلان.

وتألق مايجنان وحرم أتلتيكو من هدف التعديل، بعدما استلم ليمار الكرة في الدقيقة 76، وأطلق تسديدة عابرة للقارات، نجح الحارس في التصدي لها وإبعادها عن مرماه.

وتمكن جريزمان في الدقيقة 84، من تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو بطريقة جميلة، بعد كرة طولية ممتازة لعبت تجاه لودي الذي مرر الكرة برأسية داخل المنطقة، ليقابلها جريزمان بتسديدة ممتازة بقدمه اليسرى في الشباك.

فلورينزي عقب نزوله بدقائق قليلة، كاد أن يسجل هدفا قاتلا لميلان، بعد عرضية وصلته على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية تمر بجوار قائم أوبلاك الأيمن.

ضغط أتلتيكو استمر في الدقائق الأخيرة، حتى حصل الإسبان على ركلة جزاء بعد لمسة يد على كالولو، تمكن سواريز من تحويلها لهدف ثانٍ بالدقيقة 90+6.



