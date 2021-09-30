بايرن ميونخ يدهس دينامو كييف ويعزز صدارته

لم يجد بايرن ميونخ صعوبة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على حساب دينامو كييف الأوكراني (5-0) بملعب أليانز أرينا، بالجولة الثانية.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل ثنائية في الدقيقتين 12 و27، فيما أحرز الثنائي الألماني سيرجي جنابري وليروي ساني هدفين في الدقيقتين 68 و74، قبل أن يضيف تشوبو موتينج هدفا خامسا في الدقيقة 87.

بهذا الانتصار، عزز بايرن صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما استقر كييف بالمركز الثالث عند نقطة واحدة.

الفريق الضيف كان البادئ بتهديد المرمى البافاري من تسديدة أطلقها تسيجانكوف، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأنقذ الحارس بوشتشان مرمى كييف من فرصة خطيرة بعد ضربة رأسية قوية وجهها ليفاندوفسكي بعد عرضية جنابري.

واشتعلت المباراة مبكرا باحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح البايرن، لوجود لمسة يد على أحد لاعبي كييف، ليحرز منها ليفاندوفسكي هدف تقدم أصحاب الأرض.

وتقدم سولي حتى اقترابه من منطقة جزاء الضيوف، مطلقا تسديدة أرضية زاحفة، لكن الكرة حادت عن المرمى.

وظهر مولر بتمريرة حريرية وصلت إلى أقدام ليفاندوفسكي، الذي لم يفوت الفرصة وسدد الكرة بقوة إلى داخل الشباك، معززا تقدم فريقه بهدف ثان.

وحرم القائم الأيسر لمرمى كييف، ليروي ساني، من وضع بصمته بعدما رد كرة من تسديدة أرضية قوية، كادت تسفر عن هدف ثالث للبايرن.

وكاد دينامو كييف أن يقلص النتيجة بعدما وصلت تمريرة إلى دو بينا داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة مباشرة، حولها نوير ببراعة إلى ركنية، قبل انتهاء الشوط الأول (2-0).

خطورة بايرن استمرت مع بداية الشوط الثاني، بتصويبة أطلقها جوريتسكا علت مرمى كييف، قبل أن يتصدى الدفاع لمحاولة أخرى خطيرة من كيميتش.

ووقف حارس كييف حائلا أمام ساني لهز شباكه بعدما خرج من مرماه، ليبعد الكرة من أمام لاعب البايرن إلى خارج الملعب.

وشن بايرن هجمة مرتدة سريعة عن طريق ساني، الذي مرر بدوره لزميله جنابري، لينطلق الأخير صوب منطقة الجزاء، مطلقا تسديدة صاروخية ارتطمت في العارضة قبل استقرارها داخل الشباك.

وحاول ساني إرسال عرضية قوية من الجانب الأيسر، لكن الكرة خدعت حارس كييف، الذي كان مستعدا للخروج من مرماه لإبعاد العرضية، لتستقر داخل شباكه.

وقبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، عزز بايرن تفوقه بهدف خامس بعدما ارتقى البديل، تشوبو موتينج، لعرضية من الجهة اليمنى، ليوجهها بضربة رأسية متقنة داخل الشباك.