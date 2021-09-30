“الأرصاد”: الكويت تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة بسبب انحسار منخفض الهند الموسمي

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون حارا في النهار ومعتدلا في الليل والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مبينة ان درجات الحرارة تشهد بشكل عام انخفاضا بسبب ضعف وانحسار منخفض الهند الموسمي وتغير الكتل الهوائية على المنطقة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر القراوي أن طقس الليلة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن طقس ليل غد يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت توقع القراوي ان يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وبين أن طقس السبت ليلا يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.