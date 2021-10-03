ريال مدريد يواصل التخبط ويسقط بثنائية أمام إسبانيول

حقق فريق إسبانيول انتصارًا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة (1-2)، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وسجل الأهداف لإسبانيول راؤولدي توماس في الدقيقة 17، وأليكس فيدال في الدقيقة 60، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 71.

وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.

بدأت المباراة بتهديد من ريال مدريد، حيث مرر الشاب فينيسيوس جونيور كرة بالعكب داخل المنطقة لكريم بنزيما، الذي سدد من لمسة واحدة لكن بين يدي دييجو لوبيز حارس إسبانيول في الدقيقة 4.

وجاء أول رد من إسبانيول في الدقيقة 9، بتسديدة من إمباربا من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا وحولها إلى الركنية.

وتكرر السيناريو مع ريال مدريد مجددًا، حيث مرر فينيسيوس جونيور كرة بالكعب لبنزيما داخل المنطقة، والذي سدد بين أحضان الحارس دييجو لوبيز في الدقيقة 14.

وعكس المتوقع، نجح راؤول دي توماس في تسجيل هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 17، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من زميله إمباربا داخل المنطقة وسدد أسفل يسار الحارس كورتوا.

وأرسل بنزيما تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 20، سيطر عليها بسهولة دييجو لوبيز حارس إسبانيول.

ومرر إمباربا لاعب إسبانيول كرة لزميله راؤول دي توماس، الذي سدد كرة بعيدة عن مرمى ريال مدريد في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أليكس فيدال في تسجيل الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 60، حيث انطلق من منتصف الملعب وراوغ ناتشو قبل أن يُسدد أسفل يسار كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وأرسل كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، تصويبة من خارج المنطقة، تصدى لها دييجو لوبيز حارس إسبانيول وحولها إلى ركنية في الدقيقة 63.

وأهدر سيرجي داردر لاعب إسبانيول فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64، حيث أضاع انفراد تام بالحارس تيبو كورتوا وسدد بجانب القائم الأيمن.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 67، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 71، بعد مجهود فردي كبير، انطلق بالكرة وراوغ الدفاع، قبل أن يُسدد أسفل يسار دييجو لوبيز حارس إسبانيول.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد في الدقيقة 74، انبرى لتنفيذها ألابا الذي سدد أعلى مرمى إسبانيول.

وكاد بنزيما أن يُسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79، بكرة رأسية من داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر.

وسجل البديل إيدين هازارد الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 84، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفشلت محاولات ريال مدريد في العودة، ليواصل الملكي تعثره محليًا بعدما تعادل الجولة الماضية ضد فياريال.









