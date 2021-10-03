تعادل مثير يحسم موقعة ليفربول ومانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

كانت بداية المباراة حذرة وأتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 21 لصالح مانشستر سيتي، بعدما تلاعب بيرناردو بلاعبي ليفربول في وسط الملعب قبل أن يرسل بينية مميزة لفودين الذي انفرد بأليسون، مسددًا كرة قوية من داخل المنطقة تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.

ومرر كانسيلو الكرة إلى دي بروين في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ليسدد البلجيكي كرة قوية ولكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 34، بعدما أرسل فودين عرضية من الجانب الأيسر، تابعها دي بروين الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وواصل السيتي سيطرته وزحفه تجاه مرمى ليفربول مستغلًا ضعف الجبهة اليمني لليفر بتواجد ميلنر، لينفرد فودين بأليسون في الدقيقة 45، وحاول مراوغته إلا أن الحارس البرازيلي نجح في افتكاك الكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، شكل ليفربول أول خطورة له في المباراة بتسديدة قوية من جوتا من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50، تصدى لها إديرسون.

ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل في الدقيقة 59، بعد انطلاقة سريعة من صلاح في الجانب الأيمن متلاعبًا بكانسيلو، قبل أن يمرر بينية داخل المنطقة لماني، الذي انفرد بإديرسون مسددًا كرة سكنت الشباك.

وحصل ليفربول على مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63، نفذها صلاح مسددًا كرة اصطدمت بالحائط ومرت بقليل إلى جوار القائم.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 66 بنزول سترلينج على حساب جريليش، وتبعه كلوب بالدفع بفيرمينو على حساب جوتا.

ونجح السيتي في تعديل النتيجة في الدقيقة 69، بعدما مرر جيسوس الكرة إلى فودين داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية سكنت شباك أليسون.

ونجح ليفربول في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما تلاعب صلاح بسيلفا قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويتلاعب بعدها ببيرناردو مسددًا كرة قوية سكنت شباك إديرسون.

وتمكن السيتي من معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 81، بعدما سدد دي بروين كرة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بماتيب مخادعة أليسون وسكنت الشباك.

وحصل السيتي على مخالفة في الدقيقة 84، نفذها والكر مسددًا كرة مباشرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأهدر ليفربول بعدها فرصة خطف المباراة، بعدما تابع فابينيو كرة عرضية أمام المرمى الخالي، مسددًا كرة تألق رودريجو في إبعادها قبل أن تسكن الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2).