تأجيل البت في السماح بإقامة مخيم الجهات الحكومية

عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2021/2022 اجتماعها التمهيدي برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي الاحمدي وحولي في البلدية فهد الشتيلي بحضور ممثلين من كافة الجهات الحكومية لوضع آلية عمل لتحديد المهام المنوطة بكل جهة والأخذ بكافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق الوقاية المجتمعية ومناقشة جدول الاعمال.

أوضح الشتيلي في تصريح صحافي بأن الاجتماع تطرق لتحديد أماكن للعربات المتنقلة داخل مواقع التخييم ، مبيناً ان الاجتماع جاء طبقاً لموافقة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وتحسن الوضع الصحي بالبلاد وبتوجيهات مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي بشأن استئناف موسم التخييم الربيعي في موعده.

وأشار الشتيلي إلى أن الاجتماع تناول عدداً من المواضيع منها اشتراطات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا والتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم واقتراح مواقع جديدة في ظل الامتداد العمراني إلى جانب عرض المخططات التنظيمية لمواقع التخييم.

ولفت إلى إن الاجتماع استعرض وضع آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص المخيمات وتحديث برنامج حجز مواقع المخيمات وتحديد إحداثياتها وفق النظام الإلكتروني.

وأضاف الشتيلي بأنه تم مناقشة تشكيل فرق ميدانية على مستوى المحافظات لمسح كافه المواقع وتجهيزها وتنظيفها فضلا عن التنسيق بإزالة المخيمات المقامة خارج المناطق التي تحددها البلدية وأن تقوم البلدية بوضع إنذارات لأصحاب الأغنام لتغيير مواقعهم خارج المواقع التي تحددها البلدية والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة 100 متر بدلاً من 500 متر ، موضحاً بأنه تم تأجيل البت في السماح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم بترخيص اقامة مخيم لحين الرجوع للجنة الوزارية لطوارئ كورونا .

وبين بأنه تم التنسيق بشان إقامة مواقع خدمة “اسواق مركزية للجمعيات – مراكز اطفاء – مركز امني – مركز صحي – مركز اسعاف ” لضمان سلامة رواد البر

ودعا الشتيلي المواطنين والمقيمين التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن اللجنة للمحافظة على الوضع الصحي واستكمال موسم التخييم في سهولة ويسر متمنيا السلامة للجميع.