“البلدية”: أماكن للعربات المتنقلة بمواقع التخييم 

عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2021 /2022 اجتماعها التمهيدي برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي في البلدية، فهد الشتيلي، بحضور ممثلين من جميع الجهات الحكومية لوضع آلية عمل لتحديد المهام المنوطة بكل جهة والأخذ بجميع التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق الوقاية المجتمعية ومناقشة جدول الأعمال.

وقال الشتيلي، في تصريح صحافي، إن الاجتماع تطرق لتحديد مواقع للعربات المتنقلة داخل مواقع التخييم، مبينا أن الاجتماع جاء وفقاً لموافقة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وتحسُّن الوضع الصحي بالبلاد وبتوجيهات المدير العام لبلدية الكويت، م. أحمد المنفوحي، بشأن استئناف موسم التخييم الربيعي في موعده.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول عدداً من المواضيع، منها اشتراطات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا والتشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم واقتراح مواقع جديدة في ظل الامتداد العمراني، إلى جانب عرض المخططات التنظيمية لمواقع التخييم.

ولفت إلى أن الاجتماع استعرض وضع آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص المخيمات وتحديث برنامج حجز مواقع المخيمات وتحديد إحداثياتها وفق النظام الإلكتروني.

وأضاف أنه تمت مناقشة تشكيل فرق ميدانية على مستوى المحافظات لمسح جميع المواقع وتجهيزها وتنظيفها، فضلا عن التنسيق بإزالة المخيمات المقامة خارج المناطق التي تحددها البلدية، وأن تضع البلدية إنذارات لأصحاب الأغنام لتغيير مواقعها خارج المواقع التي تحددها البلدية والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة 100 متر بدلاً من 500.

وبيّن أنه تم تأجيل بت السماح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمها بترخيص إقامة مخيمات لحين الرجوع للجنة الوزارية لطوارئ كورونا، لافتا إلى أنه تم التنسيق بشأن إقامة مواقع خدمة “أسواق مركزية للجمعيات – مراكز إطفاء – مركز أمني – مركز صحي – مركز إسعاف” لضمان سلامة رواد البر.

ودعا الشتيلي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن اللجنة، للمحافظة على الوضع الصحي واستكمال موسم التخييم بسهولة ويسر، متمنيا السلامة للجميع.