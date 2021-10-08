ضبط مكتب خدم وهمي و 12 متغيباً و 9 مخالفين للإقامة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بتعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء انور البرجس وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة متابعة المخالفين، للتصدي لمكاتب الخدم الوهمية وضبط مخالفي قانون الإقامة.

وفي ضوء المعلومات الواردة عن وجود مكتب خدم وهمي بمنطقة الفروانية، وبتكثيف التحريات التي أكدت صحة المعلومات، وبعد الحصول على الإذن القانوني اللازم، تمكنت قوة من مباحث شؤون الإقامة من ضبط عدد (12) شخص مسجل بحقهم بلاغات تغيب، و9 مخالفين لقانون الإقامة، وعدد (2) دون أوراق ثبوتية.

وتؤكد الإدارة استمرار الحملات والجهود الأمنية على مدار الساعة في كافة مناطق البلاد لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين، وتهيب بالجميع عدم التستر على أي مخالف تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.