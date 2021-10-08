محليات

فرق الإطفاء سيطرت على حريق شقة بالرقعي

منذ 6 ساعات
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نجحت فرق إطفاء العارضية والشويخ الصناعية بالسيطرة على حريق اندلع في شقة بعمارة في منطقة الرقعي مساء اليوم الجمعة من دون وقوع أي إصابات، وكانت فرق الإطفاء قامت بإخلاء العمارة من السكان احترازياً لحين الانتهاء من الحادث وفتح

التحقيق لمعرفة الملابسات.

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