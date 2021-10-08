“الداخلية”: حملة أمنية على المهبولة أسفرت عن ضبط 46 مخالفاً لقانون الإقامة وتغيب

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفين لقانون الاقامة والخارجين عن القانون، واستمراراً لحملات قطاع الامن العام على كافة أنحاء البلاد، وتحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بقيادة اللواء صالح مطر مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي، بحملة أمنية على على مخالفي قانون الاقامة والمسجل بحقهم بلاغات تغيب في منطقة المهبولة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 46 شخصاً «رجال ونساء» منهم 6 «رجال» تغيب وانتهاء إقامة، و1 «نساء» تغيب وانتهاء إقامة، و29 بدون إثبات، وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد الإدارة على استمرار الحملات الأمنية والمرورية على جميع المناطق في المحافظات الست، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل، وتدعو الإدارة إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو إيواء أي مخالف لقانون الإقامة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.