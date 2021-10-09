ميسي: برشلونة صدمني برفض التجديد.. وفاجأت نيمار بهذا الأمر

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على مفاوضات انتقاله إلى النادي الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وفشل ميسي في تجديد عقده مع برشلونة، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، بينما انضم إلى سان جيرمان في صفقة مجانية.

وقال ميسي، في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "عدت إلى برشلونة لبدء فترة الإعداد. كنت أفكر في التوقيع على العقد واستئناف التدريبات بخطى كبيرة".

وأضاف: "اعتقدت أن كل شيء على ما يرام بشأن التجديد، وأنهم ينتظرون توقيعي فقط، لكن عندما وصلت إلى برشلونة، قيل لي إن تجديدي لم يعد ممكنًا، وأنني لا أستطيع البقاء".

وتابع: "منذ تلك اللحظة بدأت أتساءل كيف سأعيد الأمور إلى الوضع الطبيعي. كنت محظوظًا لأنني حصلت على اتصالات عديدة من الأندية، وكان أحدهم باريس سان جيرمان".

وواصل: "تلقيت عروضًا أخرى، لكن يجب أن أعترف أننا توصلنا إلى اتفاق سريع إلى حد ما مع سان جيرمان"، ولم يقل ميسي أي تفاصيل عن العروض الأخرى.

وختم: "كان نيمار ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا يسألونني بانتظام عن موعد الانضمام إليهم في باريس على سبيل المزاح، لأنهم كانوا يعرفون أنني أفكر في البقاء مع برشلونة، لذلك كانت مفاجأة عندما أخبرتهم بأنني قادم إلى باريس".