الإمارت تسيطر على غرب آسيا للرجال والسيدات

توجت سيدات الإمارات بلقب بطولة غرب آسيا لرباعيات الركبي يونيون، بفوزهن على حساب قطر بنتيحة (39-0) اليوم السبت في نهائي البطولة، في حين حلت إيران بالمركز الثالث وسوريا في المركز الرابع.
وحقق المنتخب الإماراتي للركبي يونيون فوزا مثيرا على حساب إيران بنتيجة (33-14)، ليتوج بلقب البطولة التي استمرت على مدار يومين، وأقيمت في أسباير بقطر.
وعلى صعيد تحديد المركزين الثالث والرابع فاز منتخب قطر بنتيجة (36-10) على حساب لبنان.
وشهدت منافسات البطولة مشاركة 5 منتخبات للرجال وهي على التوالي بحسب نتائجهم الإمارات وإيران وقطر ولبنان وفلسطين.
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