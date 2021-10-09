الإمارت تسيطر على غرب آسيا للرجال والسيدات

توجت سيدات الإمارات بلقب بطولة غرب آسيا لرباعيات الركبي يونيون، بفوزهن على حساب قطر بنتيحة (39-0) اليوم السبت في نهائي البطولة، في حين حلت إيران بالمركز الثالث وسوريا في المركز الرابع.

وحقق المنتخب الإماراتي للركبي يونيون فوزا مثيرا على حساب إيران بنتيجة (33-14)، ليتوج بلقب البطولة التي استمرت على مدار يومين، وأقيمت في أسباير بقطر.

وعلى صعيد تحديد المركزين الثالث والرابع فاز منتخب قطر بنتيجة (36-10) على حساب لبنان.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 5 منتخبات للرجال وهي على التوالي بحسب نتائجهم الإمارات وإيران وقطر ولبنان وفلسطين.

















