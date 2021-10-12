حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 13 أكتوبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
13 أكتوبر 2021
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 19°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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