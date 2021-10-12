محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 13 أكتوبر 2021

منذ 4 ثواني
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
13 أكتوبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 19&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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