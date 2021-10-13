“الصحة”: تلقيح 260 ألفاً في الحملة السادسة لتطعيم العمالة

أعلنت رئيسة فريق الحملات الميدانية المتنقلة للتطعيم في وزارة الصحة، د. دينا الضبيب، تدشين المرحلة السابعة للحملة الميدانية المتنقلة للتطعيم ضد مرض “كوفيد 19″، التي تستهدف العمالة من فئة المقيمين ممن يعملون ساعات طويلة، ويصعب عليهم الذهاب للتطعيم، ولديهم مشاكل في التواصل والتسجيل الإلكتروني.

وكشفت الضبيب، في تصريح صحافي، عن إسدال الستار على المرحلة السادسة للحملات المتنقلة بتطعيم 260 ألف شخص، متطلعة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من العاملين في المناطق المختلفة.

وأشارت إلى الاتجاه مستقبلا لمناطق العمالة المختلفة التي تتمتع بالكثافة السكانية العالية، مثل منطقة العاصمة وحولي والفروانية وجليب الشيوخ والمهبولة، لافتة إلى وجود فرق للتطعيم حاليا بمنطقة الوفرة لاستكمال العمل الميداني.

وتواصل الوزارة إعطاء التطعيم الواقي من الإنفلونزا الموسمية في جميع المراكز الصحية لكبار السن والكادر الطبي، ومن يعانون أمراضا مزمنة ونقصا في المناعة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أوقات الدوام الرسمي لبنك الدم المركزي خلال عطلة المولد النبوي لعام 2021، حيث سيكون التبرع بالدم وبالصفائح الدموية ليومي الخميس 21 والسبت 23 الجاري من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، بينما يوم الجمعة 22 منه سيكون التبرع للدم فقط على نظام الخفارة من الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء.

إلى ذلك ينظم مركز البحر العيون في التاسعة من صباح غد، بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة، معرضا صحيا تحت شعار “حب عينيك”، وذلك احتفالا باليوم العالمي للإبصار.