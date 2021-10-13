التحالف الوطني الديمقراطي يرحب بقرار “التحاق المرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية”

يرحب التحالف الوطني الديمقراطي بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

ويرى التحالف أن هذا القرار يمثل انتصارا آخرا للمرأة على الفكر المتطرف بعد دخولها السلك القضائي وتوليها منصب قاض، وتصحيح لوضع خاطئ استمر لعقود من الزمن خالف المبادئ الدستورية التي نصت على المساواة وحاربت التمييز على أساس الجنس، ويفتح آفاق المشاركة للمرأة بجانب الرجل في تطوير قدرات الجيش الكويتي في شتى الاختصاصات.

ويؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن التصريحات النيابية المناهضة للقرار صادرة من مجموعة غير مؤمنة بالدستور نصا ولا الديمقراطية نهجا، ومارست – ولا تزال – الإرهاب الفكري والسياسي في أكثر من محطة تاريخية ضد نضال المرأة الكويتية للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية، وحاولت فرض الوصاية الدينية على المجتمع الكويتي ومصادرة حقوقه الدستورية والمدنية.

وفي ختام البيان، يهنئ التحالف الوطني الديمقراطي المرأة الكويتية على انضمامها الى الخدمة العسكرية، مؤكدا ايمانه بقدراتها وعطاءها في خدمة الوطن في أكثر من موقع، مستذكرا بكل فخر واعتزاز مسيرة المرأة الكويتية منذ القدم ونجاحها في كافة المجالات.