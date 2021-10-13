انقطاع بتطبيق “سناب شات” يطال عشرات آلاف المستخدمين حول العالم 

تعرض تطبيق (سناب شات) للتواصل الإجتماعي والمخصص لتبادل الصور والرسائل لانقطاع واسع النطاق اليوم الأربعاء طال عشرات آلاف المستخدمين حول العالم والذين أبلغوا عن عدم تمكنهم من دخول الموقع.

ووفقا لموقع (داون ديتيكتير) المتخصص برصد حالة مختلف مواقع الخدمات فقد أبلغ ما يقرب من 40 ألف مستخدم عن انقطاع خدمة (سناب شات) حيث بلغت التقارير ذروتها في الساعة 48ر8 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

واشتكى العديد من المستخدمين من مشاكل التطبيق بما في ذلك مشكلة إرسال الصور عبر تغريدات على موقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي.

بدوره قال موقع (سناب شات) في تغريدة إنه كان على دراية بالمشكلة موصيا المستخدمين ب”التمسك جيدا” بالإشارة الى عدم ترك التطبيق واللجوء لتطبيقات بديلة ريثما يعمل فريقه التقني على حل المشكلة.

ويأتي العطل في (سناب شات) بعد أقل من أسبوع على إبلاغ شريحة كبيرة من مستخدمي موقعي (فيسبوك) و(انستغرام) للتواصل الإجتماعي عن عدم قدرتهم على استخدام التطبيقين وهو بدوره انقطاع ثان لخدمات المنصتين بعد أن تعطلتا بالكامل لساعات بالإضافة إلى خدمة (واتساب).

وتعذر دخول المستخدمين إلى تطبيقات (فيسبوك) و(انستغرام) و(واتساب) المملوكة جميعا لشركة (فيسبوك) لنحو 6 ساعات منذ ما يقارب عشرة أيام وهو ما صرحت الشركة لاحقا أنه كان بسبب تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود دليل على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق.