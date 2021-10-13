رئيس نقابة “الأوقاف” يناشد العقيل التريث في الغاء كادر 1100 موظفاً

انتقد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية طراد العنزي صمت أعضاء مجلس الأمة تجاه الغاء كوادر اكثر من 1100 موظفاً في وزارة الاوقاف بسبب تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية بخصوص المسميات فماذا أنتم فاعلون ولماذا أصبح الكيل لديكم بمكيالين.

‏وقال العنزي في تصريح صحفي إن هناك عدد من أعضاء مجلس الأمة قامت قائمتهم عندما اعلن عن دخول المرأة الكويتية الى الجيش وبغض النظر عن مدى صحة هذا القرار ومدى تطابقه مع طبيعة المجتمع إلا أنه يبقى في نهاية المطاف أمر اختياري لمن ترغب.

‏وأضاف العنزي لكننا نقول لهؤلاء اين انتم مما يحدث في وزارة الاوقاف من مخالفات وتجاوزات نشرت في مختلف وسائل التواصل الاعلامي والتي لم نرى منكم أي تحرك او حتى تعليق تجاه ما أثير ؟.

‏وناشد العنزي رئيس ديوان الخدمة المدنية العقيل بالتريث عن سرعة التعامل مع هذه المخالفة (الغاء الكوادر) ومنحنا فرصة الجلوس بصفتنا النقابية مع مسؤولي الديوان لعرض بعض الافكار عليهم لحل هذه المخالفة التي تهم شريحة كبيرة من موظفينا.

‏ووعد العنزي بالدعوة الى عقد مؤتمر صحفي بمشاركة نيابية ونقابية وناشطين مهتمين في القريب لكشف مايحدث في الوزارة .